Mandaty w górę, blokada alkoholowa w aucie

Nowy kodeks drogowy we Włoszech

Za prowadzenie samochodu z telefonem komórkowym w ręku grozi mandat w wysokości od 250 do 1000 euro, zawieszenie prawa jazdy na tydzień i do 10 punktów karnych. W przypadku recydywy kara wzrasta do 1400 euro, a prawo jazdy może zostać zawieszone na trzy miesiące.

Surowe kary grożą za jazdę w stanie nietrzeźwym. W przypadku stężenia alkoholu we krwi od 0,5 do 0,8 promila mandat wynosi do 2170 euro, a towarzyszyć mu będzie odebranie prawa jazdy na okres od trzech do sześciu miesięcy.