Więcej plastiku po decyzji Trumpa? Zapowiedź giganta

Quincey bagatelizował finansowy cios dla Coca-Coli wynikający z ceł, chociaż w programie "Squawk on the Street" CNBC powiedział, że firma kupuje trochę aluminium z Kanady.

- Myślę, że grozi nam wyolbrzymienie wpływu 25 proc. wzrostu ceny aluminium w stosunku do całego systemu - powiedział Quincey podczas telekonferencji. - To nie jest bez znaczenia, ale nie zmieni radykalnie wielomiliardowego biznesu w USA, a opakowanie stanowi tylko niewielki element całkowitej struktury kosztów - dodał dyrektor generalny.

Problemy Coca-Coli z plastikiem

Zaledwie dwa miesiące temu Coca-Cola obniżyła swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Gigant branży napojów zamierza obecnie wykorzystywać w opakowaniach od 35 proc. do 40 proc. materiałów pochodzących z recyklingu do 2035 r., co oznacza spadek w porównaniu z wcześniejszym celem, jakim było 50 proc. materiałów pochodzących z recyklingu do 2030 r.