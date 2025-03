Przypomniał, że Musk był jednym z głównych sponsorów kampanii prezydenckiej Trumpa, co sprawiło, że stał się też rozpoznawalnym członkiem jego administracji. Pełniąc funkcję szefa Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) próbował do tej pory narzucić głębokie cięcia wydatków, zwalniając tysiące pracowników federalnych.

Wall Street rozczarowana Muskiem

Spadek sprzedaży Tesli

Podkreślił, że sprzedaż pojazdów elektrycznych w Europie wzrosła w styczniu o 34 proc., natomiast sprzedaż tesli spadła o 50 proc. Jeśli chodzi o sprzedaż tesli w Chinach, to w styczniu i lutym spadła o 29 proc., a to drugi co do wielkości rynek firmy po USA - podał Reuters.