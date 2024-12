Ryzyko "shutdownu" wzrasta. Zostało mało czasu

Zwiększone ryzyko shutdownu

Porażka projektu znacznie zwiększa ryzyko tzw. shutdownu wraz z upłynięciem obecnego budżetu, co stanie się z końcem piątku. Fiasko jest konsekwencją storpedowania przez Donalda Trumpa i miliardera Elona Muska poprzedniego projektu prowizorium wypracowanego w ramach kompromisu między obiema partiami. Do tamtej ustawy dołączono szereg niezwiązanych bezpośrednio przepisów, w tym ograniczenia inwestycji amerykańskich w Chinach , środki na badania nad lekami na nowotwory dziecięce, czy podwyżkę płac kongresmenów. Trump i Musk grozili wszystkim kongresmenom, którzy mieli poprzeć projekt, że będą dążyć do pozbawienia ich stanowisk.

Dalsze narady

Lider republikańskiej większości w Izbie Steve Scalise oraz spiker Izby Mike Johnson zapowiedzieli, że partia będzie prowadziła dalsze narady, jak rozwiązać problem. Nie jest jasne, czy będą mieli na to wystarczająco dużo czasu, bo by uniknąć zamknięcia wszystkich, poza podstawowymi funkcjami państwa, konieczne jest przegłosowanie projektu przez obie izby Kongresu i podpisanie go przez prezydenta do północy w piątek.