Amerykańskie cła weszły w w życie. "Trump bije przyjaciół, a nie przeciwników"

Cła wchodzą w życie

Ponadto dodatkowa stawka ceł na towary z Chin została zwiększona z 10 proc. nałożonych miesiąc temu do 20 proc. Według ekonomisty Scotta Lincicome z think-tanku Cato, jest to jedna z największych jednoroczna podwyżka podatków w historii USA, wynosząca ok. 360 mld dol. Kanada, Meksyk i Chiny są trzema największymi partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych.

Oficjalny powód

Oficjalnym powodem wprowadzenia ceł jest chęć walki z napływem narkotyków przez granice obu państw. - Ogromne ilości fentanylu trafiają do naszego kraju z Meksyku, a jak wiadomo, także z Chin, skąd trafia do Meksyku i Kanady - mówił w poniedziałek Trump. Taryfy miały wejść w życie na początku lutego, lecz po rozmowach z przedstawicielami władz obu krajów Trump postanowił zawiesić ich wdrożenie o 30 dni, by dać czas na negocjacje. Według władz Kanady - przez granice której przechodzi mniej niż 1 proc. narkotyków sprowadzanych do USA - między grudniem ub.r. a styczniem tego roku ilość przechwytywanego fentanylu dodatkowo zmalała aż o 97 proc. Ottawa zaostrzyła też bezpieczeństwo na granicy, powołała "cara od granicy" i wspólny kanadyjsko-amerykański zespół do walki z fentanylem oraz zapowiedziała 1,3 mld dolarów inwestycji w dodatkowe środki monitorowania strefy przygranicznej. Kanadyjski rząd uznał też siedem karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne. Żaden z tych ruchów nie okazał się być wystarczający.