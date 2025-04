Trump "jest gotów podejmować trudne decyzje, aby skorygować tę sytuację"

- Cła to jest narzędzie biznesowe. Prezydent Donald Trump z tego korzysta, aby ludzie przyszli do stołu negocjacyjnego - stwierdził w TVN24 BiS profesor Jim Mazurkiewicz, prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Teksasie.

Prezydent Trump "jest biznesmenem"

- To jest narzędzie biznesowe - wyjaśnił Mazurkiewicz. - Macie do czynienia z prezydentem, który jest biznesmenem. On z tego korzysta, aby ludzie przyszli do stołu negocjacyjnego - dodał.

- Musimy opanować dług (publiczny), musimy znaleźć uczciwe praktyki w (międzynarodowym) handlu. Jeżeli nie damy rady kontrolować długu, nie znajdziemy innych źródeł przychodu, to USA zbankrutują. Trump o tym wie. Nie ma to znaczenia, kto zostałby prezydentem, ale on jest biznesmenem, on to rozumie - mówił Jim Mazurkiewicz.