Ogromne zwolnienia u niemieckiego producenta

Aż 4,7 tysiąca osób, zatrudnionych w europejskich zakładach niemieckiego producenta maszyn i części samochodowych Schaeffler, straci pracę wskutek zwolnień lub przesunięć etatów w obrębie firmy. Do tak radykalnych cięć skłoniły firmę rozczarowujące wyniki finansowe. Zysk operacyjny firmy spadł niemal o połowę w trzecim kwartale.

Na informacje szybko zareagowała giełda. Wartość akcji Schaefflera zniżkowała we wtorek o 4,6 proc., a skumulowany spadek od początku roku wynosi już ponad 20 proc.

Branża w tarapatach

Jak pisze Reuters, decyzja niemieckiego producenta o zwolnieniach to kolejny objaw problemów branży motoryzacyjnej w Europie. Zmaga się ona z wysokimi kosztami produkcji, rosnącą konkurencją z Chin , a także koniecznością przejścia na pojazdy elektryczne i malejący popyt.

- Jesteśmy rozczarowani tą wiadomością - powiedział w oświadczeniu Ulrich Schoepplein, szef rady zakładowej w Schaefflerze, i wezwał zarząd do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami pracowników.

Większość zwolnień w Niemczech, niektóre zakłady do zamknięcia

Przesunięcia lub zwolnienia

Około 1000 miejsc pracy zostanie zlikwidowanych poprzez przesunięcia etatów w obrębie firmy, co zmniejsza liczbę osób objętych bezpośrednimi zwolnieniami do 3700 osób. To 3,1 proc. wszystkich zatrudnionych w Schaeffler.