Bitcoin legalnym środkiem płatniczym w pierwszym kraju na świecie

Salwador we wtorek stał się pierwszym krajem na świecie, w którym bitcoin jest legalnym środkiem płatniczym. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że obniży to koszty prowizji za miliardy dolarów wysyłane do kraju z zagranicy, ale krytycy ostrzegają, że może to napędzać pranie brudnych pieniędzy - pisze agencja Reutera.