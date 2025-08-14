USA nakładają kolejne sankcje. Rosyjska kryptogiełda ukarana
W czwartek amerykańskie władze ogłosiły sankcje przeciwko rosyjskiej giełdzie kryptowalut Garantex oraz jej kierownictwu. Za informacje prowadzące do zatrzymania osób zarządzających platformą wyznaczono nagrody o łącznej wartości sześciu milionów dolarów.
Departament Stanu i resort finansów USA we wspólnym oświadczeniu przekazały, że Garantex przypuszczalnie jest wykorzystywany przez cyberprzestępców i organizacje cyberprzestępcze do prania pieniędzy.
Kryptogiełda Garantex finansowała terroryzm
Według Secret Service i FBI firma Garantex pozyskała setki milionów dolarów z dochodów z przestępstw i była wykorzystywana m.in. do ataków hakerskich, terroryzmu i handlu narkotykami. Często ofiarami tych działań były podmioty w USA.
Jak dodano, w latach 2019-2025 za pośrednictwem giełdy wykonano transakcje krytowalutowe warte około 96 miliardów dolarów. Wcześniej w tym roku USA przejęły domeny tej giełdy.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock