Rosjanie chcą "podbić kosmos" z Muskiem

czytaj dalej

Jeśli amerykańskie cła będą utrzymane, powiększone lub zdarzy się coś innego, to firmy europejskie na pewno to odczują. A skoro odczują, to z całą pewnością Polska, która jest w tym wielkim łańcuchu dostaw, na pewno ucierpi - stwierdził Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).