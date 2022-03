Bosch wycofuje się z Rosji. "Dokładnie badamy, jaki wpływ mają aktualne sankcje"

Zarząd Robert Bosch GmbH podjął decyzję o całkowitym wstrzymaniu produkcji w zakładach działających w Rosji. W komunikacie wyjaśniono, że powodem jest to, iż produkcja niemieckiej korporacji może być wykorzystywana w celach wojskowych.

Jeszcze w piątek magazyn Der Spiegel podał, że niemieckie ministerstwo gospodarki wszczęło śledztwo w sprawie naruszenia przez koncern Bosch zakazu eksportu towarów, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych - podał Reuters.

Bosch w Rosji

Wcześniej niemiecka firma zawiesiła dostawy komponentów do ciężarówek na terenie Rosji i do rosyjskich klientów. Częściowo z powodu przesłanek, że jej produkty mogły być wykorzystywane do celów niecywilnych. "Dokładnie badamy, jaki wpływ mają aktualne sankcje, a następnie konsekwentnie je wdrażamy w najdrobniejszym szczególe" - podał cytowany przez Reutersa Bosch.