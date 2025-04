Malta znowelizowała w lipcu 2020 r. swoją ustawę o obywatelstwie, wprowadzając do niej zapisy o programie obywatelstwa dla inwestorów. Dawały one zagranicznym przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o nadanie im obywatelstwa Malty - a tym samym obywatelstwa unijnego - za "wyjątkowe zasługi w związku z inwestycjami bezpośrednimi".

Obywatelstwo dla inwestorów na Malcie

Obywatelstwo za inwestycje. Decyzja TSUE

Trybunał przyznał rację KE i orzekł, że Malta naruszyła prawo Wspólnoty, ponieważ ustanowiła i wdrożyła program obywatelstwa dla inwestorów, przypominający transakcję sprzedaży obywatelstwa państwa członkowskiego, a co za tym idzie - statusu obywatela Unii.

TSUE przyznał, że nadawanie i odbieranie obywatelstwa należy, co prawda, do kompetencji państw członkowskich, ale muszą one postępować z poszanowaniem prawa Unii Europejskiej, czego w tej sytuacji zabrakło.