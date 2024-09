Mieszkanie za darmo? Niecodzienna oferta miasta tuż przy granicy z Polską 

Mieszkania za darmo na próbę. Guben walczy z odpływem mieszkańców

A co o projekcie mówią osoby, które zamieszkały w Guben na okres próbny? Fotograf Thomas Lemnitzer, który przyjechał do miasta wraz z żoną przyznał, że wyobraża sobie życie w Brandenburgii. - Są tu mieszkania, miejsce do życia, które można również wynająć, są też miejsca pracy - wylicza. To, co go powstrzymuje, to znajomi. - Trzeba dokładnie przemyśleć, czy twój krąg przyjaciół będzie cię w tym wspierał - podkreśla. Para dotąd nie zdecydowała, czy zamieszka w Guben na stałe.