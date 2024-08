Najlepszą uczelnią świata po raz 22. został ogłoszony amerykański Harvard. Na drugim miejscu Academic Ranking of World Universities (ARWU) znalazł się Stanford, na trzecim Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ranking szanghajski zdominowały jak zwykle uczelnie ze Stanów Zjednoczonych – wśród 10 najwyżej ocenianych jest ich osiem.

Zestawienie najlepszych europejskich uczelni otwiera brytyjski University of Cambridge (4. miejsce). To obok University of Oxford (7) jedyne instytucje spoza USA w pierwszej dziesiątce Listy Szanghajskiej.

Najlepsze uczelnie na świecie. Jak wypadła Polska?

Lista Szanghajska

Ranking najlepszych szkół wyższych, nazywany Listą Szanghajską, został po raz pierwszy opublikowany w 2003 r. przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju (Chiny). Od 2009 r. zestawienie przygotowuje firma ShanghaiRanking Consultancy, która w każdej edycji ocenia ponad 2500 uniwersytetów z całego świata, a tysiąc najlepszych umieszcza na liście. Firma co roku publikuje też m.in. ranking kierunków akademickich (Global Ranking of Academic Subjects) oraz listę najlepszych uczelni i wydziałów sportowych (Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).