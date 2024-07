Nowy prezes na kłopoty znanej marki odzieżowej. Firma zapowiada ostre cięcia

Burberry, brytyjska legendarna marka, znana między innymi z charakterystycznej kraty, ma kłopoty. Jej przychody ze sprzedaży detalicznej od kwietnia do czerwca spadły o 21 procent, zaś za cały zeszły rok o 40 procent. Zarząd zdecydował o zmianie na fotelu prezesa. Joshua Schulman ma przeprowadzić firmę przez kryzys. Dom mody nie uniknie też zwolnień. W Burberry mogą zostać zredukowane setki stanowisk pracy.

Burberry podało, że ​​Joshua Schulman, były szef amerykańskiej marki Michael Kors, obejmie stanowisko dyrektora generalnego, zastępując Jonathana Akeroyda, który opuszcza firmę "ze skutkiem natychmiastowym". Zmiana przywództwa nastąpiła po odnotowaniu przez Burberry gwałtownego spadku sprzedaży. To efekt mniejszego zainteresowania towarami luksusowymi, zwłaszcza w Chinach .

Burberry traci kluczowych klientów

Planowane zwolnienia

Rozczarowujące wyniki sprzedaży

Pauline Brown, była szefowa luksusowej grupy LVMH na Amerykę Północną, stwierdziła, że ​​zmiana postaw konsumentów w Chinach szczególnie wpływa na sprzedaż marek średniej klasy. - Widzimy, że dzieje się to na każdym rynku, który przechodzi z rynku wschodzącego do bardziej dojrzałego. Gusta zmieniają się, a wraz z tym zmienia się zainteresowanie ludzi prezentowaniem swojego majątku – powiedziała BBC World Service. - Marki, takie jak Hermes i firmy skierowane do ultrabogatych, jak Chanel czy Moncler, prawdopodobnie przetrwają kryzys lepiej niż bardziej dostępne, takie jak Gucci, Coach czy Burberry – stwierdziła.