Superjacht rosyjskiego oligarchy dotarł do USA

Luksusowy jacht Amadea, który ma należeć do rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa, w poniedziałek dopłynął do San Diego - podał Reuters. Jednostka została skonfiskowana przez Fidżi w ubiegłym miesiącu na prośbę amerykańskich władz, jednak Fidżi zdecydowało się ją oddać ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania.

106-metrowa Amadea przed dotarciem do portu w San Diego zahaczyła o Hawaje. Władze USA twierdzą, że warty ok. 300 milionów dolarów jacht należy do objętego sankcjami rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa.