Duży przewoźnik tnie loty do Polski. Ale jest wyjątek

Zgodnie z komunikatem, w nadchodzących miesiącach linie KLM będą obsługiwały około 90-95 procent swoich europejskich tras w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii. Na niektórych trasach, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, loty zostaną zawieszone. Całkowita liczba oferowanych do sprzedaży miejsc zostanie dalej zmniejszona z około 50 procent do 40 procent w porównaniu z danymi sprzed wybuchu pandemii.