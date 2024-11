Polski plan budżetowy pod lupą. Jest stanowisko Brukseli

"Określiła także wiarygodną ścieżkę fiskalną, która pozwoli zapewnić trwałą tendencję spadkową, jeśli chodzi o poziom zadłużenia poszczególnych państw członkowskich, bądź utrzymanie długu na ostrożnym poziomie. Dotyczy to następujących państw: Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i Włoch " - dodano w komunikacie KE.

"Stawiamy na wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami"

"Mamy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla naszego średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego! Komisja wzięła pod uwagę wzrost inwestycji w rozbudowę naszych zdolności obronnych. Stawiamy na wzrost gospodarczy napędzany inwestycjami" - czytamy we wpisie ministra.

Plan na ograniczenie deficytu

W tzw. średniookresowych planach unijne kraje przedstawiają cele fiskalne, priorytetowe reformy i inwestycje. Państwa objęte procedurą nadmiernego deficytu, w tym Polska, pokazują dodatkowo, w jaki sposób zamierzają zrównoważyć budżet. Mogą to robić w horyzoncie cztero- lub siedmioletnim. W polskim planie zapisano, że celem jest sprowadzenie długu do poziomu poniżej 60 proc. PKB, ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do poziomu poniżej 3 proc. PKB i w rezultacie wyjście z procedury nadmiernego deficytu w ciągu czterech lat.