Bruksela chce poprawić zdrowie Europejczyków. W planie zaostrzenie przepisów

Komisja Europejska planuje zaostrzenie przepisów dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, a także stosowania chemikaliów. Ma to na celu przyczynienie się do poprawy zdrowia Europejczyków.

W opublikowanym w środę planie walki z zanieczyszczeniem KE określa cele na drodze do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do 2030 roku.

"By przewodzić globalnej walce z zanieczyszczeniami"

- Zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływa na nasze zdrowie, zwłaszcza na grupy najbardziej narażone społecznie, a także jest jednym z głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej. Rola UE, by przewodzić globalnej walce z zanieczyszczeniami, jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek - powiedział komisarz UE ds. środowiska Virginius Sinkevicius.

W swoim planie KE chce do 2030 roku zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza o co najmniej 55 proc. Według szacunków unijnych urzędników, ok. 380 tys. przedwczesnych zgonów w UE w 2018 roku było związanych ze złej jakości powietrzem.