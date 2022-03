Inflacja w USA najwyższa od 40 lat. Na horyzoncie podwyżki stóp

Inflacja w USA w lutym 2022 roku wyniosła 7,9 procent rok do roku. To najwyższy poziom od stycznia 1982 roku - podała agencja Reutera. Inflacja w najbliższych miesiącach może jeszcze przyspieszyć. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała wzrost cen ropy naftowej i innych surowców.

Amerykański Departament Pracy podał w czwartek, że inflacja w lutym br. wzrosła o 0,8 proc. w porównaniu do stycznia tego roku. W ujęciu rocznym inflacja wyniosła 7,9 proc., co stanowi największy wzrost rok do roku od stycznia 1982 roku. Dla porównania w styczniu br. inflacja wyniosła 7,5 proc.

Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera prognozowali, że inflacja wzrośnie o 0,8 proc. miesiąc do miesiąca oraz 7,9 proc. rok do roku.

Ropa naftowa w górę

W środę ceny surowca spadły poniżej szczytów obserwowanych w ostatnich dniach, jednak cena za baryłkę nadal przekracza 110 dolarów. Do przeceny przyczyniły się doniesienia, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wezwą członków OPEC do zwiększenia produkcji. Ponad 114 dolarów trzeba zapłacić za baryłkę ropy WTI.

Zakaz importu rosyjskiej ropy

Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nałożyli surowe sankcje na Rosję. Ponadto prezydent USA Joe Biden ogłosił we wtorek zakaz importu rosyjskiej ropy do Stanów Zjednoczonych. Rosja jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie.