Indyjskie rafinerie planują ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy - przekazała we wtorek agencja Bloomberga. Jednak, jak zaznaczono, jest to skromne ustępstwo wobec jastrzębich polityków z Waszyngtonu, a jednocześnie sygnał, że Delhi nie zamierza zrywać stosunków z Moskwą.

Zdaniem agencji Indie mogą zmniejszyć zakupy o około 20 proc.

Presja USA na Indie

USA dążące do zmniejszenia deficytu handlowego z Indiami zwiększyły presję na Indie w kwestii rosyjskiej ropy i zapowiedziały wzrost ceł na amerykański import z tego kraju.

Podwyżki ceł (z 25 do 50 proc.) mają wejść w życie w środę. Bloomberg sądzi jednak, że jeśli Indie osiągną porozumienie handlowe z Trumpem, USA mogą złagodzić wywieraną na Delhi presję.

Donald Trump i Narendra Modi HARISH TYAGI/EPA/PAP

Relacje handlowe z Rosją

Indie gwałtownie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy po agresji Rosji na Ukrainę. O ile przed 2022 r. importowały minimalne ilości surowca, to obecnie odpowiadają za 37 proc. eksportu rosyjskiej ropy i są obok Chin jej największym odbiorcą.

W ubiegłym tygodniu Indie i Rosja uzgodniły wzmocnienie relacji handlowych. Minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar oświadczył podczas wizyty w Moskwie, że Delhi chcą zwiększyć eksport do Rosji, zwłaszcza leków, oraz produktów spożywczych i tekstylnych.

Modi i Putin SERGEI BOBYLOV/PAP/EPA

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP