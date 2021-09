Hiszpania walczy z drogim prądem. Będzie obniżka podatków

Hiszpania walczy z wysokimi cenami prądu i gazu. Tamtejszy rząd przyjął we wtorek nadzwyczajne środki, które mają na celu obniżenie rosnących rachunków. Ma się to stać kosztem części zysków firm energetycznych oraz za sprawą obniżki podatków.

Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym w Hiszpanii od kilku miesięcy utrzymują się na rekordowych poziomach. We wtorek osiągnięto historyczne maksimum w wysokości 172,78 euro za megawatogodzinę (MWh), podczas gdy przed rokiem było to zaledwie 46 euro.

Hiszpania - ceny energii

Wyraźny wzrost cen energii na rynku hurtowym zmusił hiszpański, centrolewicowy rząd do podjęcia działań mających na celu ograniczenie wysokości rachunków za energię dla gospodarstw domowych. Chociaż rząd nie ma kontroli nad rynkiem hurtowym, to rząd premiera Pedro Sancheza zdecydował się na przyjęcie kilku rozwiązań, które mają zmniejszyć ostateczny rachunek.

Ponadto podatek od energii elektrycznej zostanie obniżony do końca roku z 5,1 proc. do 0,5 proc., zaś obniżona stawka VAT i zawieszenie 7-proc. podatku od wytwarzania energii zostaną przedłużone do stycznia. Łącznie środki te uszczuplą wpływy do budżetu państwa o ok. 1,4 mld euro w 2021 roku - podała agencja Reutera.