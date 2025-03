Gigant wypłaci miliony w ramach ugody

czytaj dalej

Oddajemy rodzicom to, co najcenniejsze, czyli czas, który mogą spędzić ze swoim dzieckiem - powiedziała w środę szefowa Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odnosząc się do wydłużenia urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków. Nowe przepisy obowiązują od środy.