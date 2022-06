"Europa powinna być gotowa na wypadek całkowitego odcięcia rosyjskiego gazu"

Birol apeluje w środowym wydaniu "Financial Times”, by zabezpieczyć się przed niedoborami energii. W jego ocenie po tym, jak Krem zakręci kurek z gazem, europejskie rządy nadal powinny korzystać z elektrowni atomowych, a także "podejmować inne środki awaryjne".

Gaz ziemny. "Europa powinna być gotowa"

Szef MAE uważa, iż niedawna decyzja Rosji o ograniczeniu dostaw gazu do krajów europejskich to zapowiedź dalszych cięć, ponieważ Moskwa wykorzystuje to narzędzie jako nacisk na Europę.