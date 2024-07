Miliarder sięgnął głęboko do kieszeni, studenci będą uczyć się za darmo

Miliarder zwrócił uwagę, że oczekiwana długość życia w USA wciąż pozostaje na niższym poziomie w porównaniu do innych państw rozwiniętych. Sytuacja znacznie pogorszyła się od czasu pandemii COVID-19. Zaraza zaszkodziła również edukacji publicznej. Jak podkreślił Bloomberg "zdalne nauczanie było katastrofą dla uczniów".

Miliard na czesne

Studenci z rodzin zarabiających łącznie mniej niż 300 tysięcy dolarów będą kwalifikować się do otrzymania darowizny. Całkowite koszty utrzymania zostaną pokryte studentom pochodzącym z rodzin zarabiających mniej niż 175 tysięcy dolarów.

Nie jest to jedyna amerykańska uczelnia medyczna, która otrzymała tak hojną dotację.

W lutym studenci Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku dostali gwarancję bezpłatnej nauki dzięki dotacji w wysokości 1 miliarda dolarów od byłej członkini wydziału, dr Ruth Gottesman. Inne uniwersytety same znalazły środki na zrefundowanie studentom nauki - w 2018 roku NYU School of Medicine stała się pierwszą szkołą medyczną w kraju, która zaoferowała bezpłatne czesne niektórym przyjętym studentom.