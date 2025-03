Efekt Trumpa. "W Gdyni nie będzie już Chińczyków"

Zaś Łukasz Ruciński uzupełnia: - To historia o tym, jak Polska straciła kontrolę nad kluczowym fragmentem strategicznego portu NATO w Gdyni. Pokazujemy cichy proces oddawania kluczowej infrastruktury w ręce chińskiego giganta. Przez lata decyzje polityczne, dziwne układy i brak reakcji państwa sprawiły, że to Chińczycy mają ostatnie słowo. Dopytujemy także dlaczego płacą śmieszne pieniądze za użytkowanie wieczyste portu. To nie jest tylko temat gospodarczy - to sprawa bezpieczeństwa narodowego.