Część Mołdawii bez gazu. "Chcą rządu prorosyjskiego"

Naddniestrze od dekad otrzymywało rosyjski gaz przez Ukrainę , który był w znacznej mierze wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, sprzedawanej także pozostałej części Mołdawii . Od 1 stycznia został jednak wstrzymany przepływ rosyjskiego gazu przez ukraińskie terytorium, gdyż Kijów odmówił przedłużenia umowy w tej sprawie.

Rząd Mołdawii oskarża o wywołanie kryzysu energetycznego rosyjski koncern Gazprom , który – jak twierdzi Kiszyniów – odmówił dostarczania zakontraktowanego gazu do Naddniestrza alternatywną trasą przez Bałkany.

"Rosja chce doprowadzić do niestabilności w regionie"

- Istota sprowadza się do tego, że Rosja chce doprowadzić do niestabilności w regionie, ale też - co bardzo ważne – wpłynąć na wyniki wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Chcą rządu prorosyjskiego – powiedział premier Recean na briefingu.