Evergrande, symbol kryzysu na rynku nieruchomości, o krok od likwidacji

Sąd w Hongkongu nakazał likwidację Evergrande Group, najbardziej zadłużonego dewelopera na świecie - podał portal stacji CNN, powołując się na chińskie media.

Nakaz likwidacji został wydany po tym, jak Evergrande i jego zagraniczni wierzyciele nie doszli do porozumienia w sprawie restrukturyzacji ogromnego zadłużenia spółki. Według strony internetowej sądu, po południu odbędzie się kolejna rozprawa "w celu uregulowania porządku", co może doprowadzić do wyznaczenia likwidatora Evergrande - podał CNN.

Evergrande zmierza ku likwidacji

Amerykański portal podkreślił, że deweloper z Shenzhen stał się symbolem chińskiego kryzysu na rynku nieruchomości trwającego od 2021 roku. Długi firmy wyniosły ponad 328 miliardów dolarów na koniec czerwca ubiegłego roku. We wrześniu ubiegłego roku jej założyciel i prezes Xu Jiayin został podejrzany o "przestępstwa" i zatrzymany przez policję.

Evergrande, wcześniej druga co do wielkości firma z branży nieruchomości w Chinach, nie wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli pod koniec 2021 r. Wywołało to kryzys w sektorze nieruchomości, który nadal ciąży na całej gospodarce. Były chiński urzędnik powiedział w zeszłym roku, że Chiny mają wystarczająco dużo wolnych nieruchomości, aby pomieścić więcej niż cała ich populacja wynosząca 1,4 miliarda ludzi.

Chiński sektor nieruchomości stanowi około jednej czwartej drugiej co do wielkości gospodarki świata. Akcje Evergrande spadły o ponad 20 proc. w Hongkongu po ogłoszeniu wyników. Obrót akcjami został zawieszony. Likwidacja to proces, w którym aktywa spółki są przejmowane i sprzedawane. Uzyskane w ten sposób środki mogą zostać wykorzystane na spłatę zaległych długów - podał portal stacji BBC.

Autor:kris/ams

Źródło: CNN, BBC