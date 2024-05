Xi Jinping wskazuje najważniejszego partnera w naszej części Europy. Zaskakujący wybór

Serbia jest najważniejszym partnerem handlowym Chin w Europie Środkowej i Wschodniej - podkreślił chiński przywódca Xi Jinping w autorskim tekście opublikowanym we wtorek na łamach serbskiego dziennika "Politika". Xi uda się tego dnia do Belgradu.

"W ubiegłym roku Chiny były największym źródłem inwestycji zagranicznych i drugim co do wielkości partnerem handlowym Serbii. Dynamiczna współpraca obu stron w zakresie gospodarki i handlu, (...) przemysłu i infrastruktury daje ogromny impuls procesowi modernizacji obu państw" - podkreślił Xi.

Xi Jinping z żoną Peng Liyuan PAP/EPA/STEPHANE DE SAKUTIN / POOL

Miłość do lokalnych specjałów i międzynarodowe turbulencje

"Serbskie produkty rolne i spożywcze, takie jak miód, czerwone wino, wołowina i jagnięcina, cieszą się dużą popularnością wśród chińskich konsumentów" - dodał.

W skierowanym do serbskich czytelników tekście Xi napisał, że "Chiny i Serbia będą dalej pogłębiać i rozszerzać kompleksowe partnerstwo strategiczne". "Pekin wspiera wysiłki Serbii na rzecz zachowania suwerenności narodowej i integralności terytorialnej, sprzeciwiając się ingerencji jakichkolwiek sił w wewnętrzne sprawy Serbii" - napisał w odniesieniu do nieuznawanego przez Belgrad i Pekin Kosowa, byłej prowincji Serbii. Chiński przywódca zauważył, że "w obliczu międzynarodowych turbulencji oba państwa powinny stale wzmacniać koordynację w organizacjach międzynarodowych, aby wspólnie opowiadać się za równym i uporządkowanym, wielobiegunowym światem".

Prezydent Chin w niedzielę rozpoczął podróż podczas której odwiedza Francję, Serbię i Węgry. Wizyta będzie trwała do 10 maja. To pierwsza podróż Xi do Europy od 2019 r. Wówczas to odwiedził Francję, Włochy i Monako.

Xi Jinping i Emmanuel Macron Sarah Meyssonnier/PAP/EPA

Wcześniej podczas spotkania prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zwrócili się do przywódcy Chin Xi Jinpinga, by stosunki handlowe między Europą i Chinami były oparte na równych zasadach. Macron wręczył Xi butelkę ekskluzywnego trunku Remy Martin Louis XIII. Nawiązał w ten sposób do chińskiego śledztwa antydumpingowego dotyczącego francuskiego koniaku.

Rozmowy chińsko-serbskie

Xi Jinping ma przybyć we wtorek do Serbii z dwudniową wizytą, w czasie której - jak informował prezydent Serbii Aleksandar Vuczić - poruszone zostaną kwestie "projektów przyspieszonego rozwoju technologicznego w tych dziedzinach, w których nie ma (w Serbii) wystarczającej wiedzy, od robotyki, przez technologię satelitarną i latające samochody, po wiele innych rzeczy". W związku z wizytą Xi w Serbii w stan gotowości postawiono ok. 3,4 tys. policjantów, a w Belgradzie, m.in. wzdłuż ulicy prowadzącej z lotniska do centrum, rozwieszono chińskie flagi oraz transparenty z hasłami o "przyjaznych więziach" obu państw. Po przekroczeniu granicy samolot z Xi i jego 400-osobową delegacją na pokładzie będzie eskortowany do belgradzkiego lotniska przez serbskie myśliwce MiG-29. Przybycie chińskiego polityka planowane po południu.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP