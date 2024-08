Chińczycy zmieniają podejście do eksportu do Rosji

- Ze względu na obawy przed wtórnymi sankcjami chińskie organizacje finansowe czasem zwracają płatności niezależnie od tego, czy ładunek trafił do Rosji, czy nie. Powstała dziwna sytuacja: ładunek przybywa do Rosji z Chin , a zapłacone za niego kwoty są zwracane - dodała.

23 sierpnia Departament Skarbu USA dodał do listy sankcyjnej 400 osób prawnych i fizycznych, a także siedem tankowców. Służba prasowa resortu wyjaśniła, że ich produkty i usługi służą do wspierania wysiłków wojennych Rosji i omijania nałożonych wcześniej sankcji. Kilka dni później banki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaczęły masowo blokować płatności dla rosyjskich firm za komponenty elektroniczne i elektronikę użytkową z Chin, co zadało cios jednemu z ostatnich kanałów dostaw chińskich gadżetów i sprzętu do Federacji Rosyjskiej - podsumował portal.