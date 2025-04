Cena spadła poniżej założeń Kremla

Przyczyną spadku światowych cen ropy jest z jednej strony amerykańska decyzja o nałożeniu ceł na importowane do USA towary, z drugiej zaś - decyzja należących do OPEC, wydobywających ropę państw, o dalszym zwiększeniu produkcji.

W końcu marca rosyjski resort finansów powiadomił, że liczy się ze spadkiem ceny ropy do ok. 60 dolarów za baryłkę . Oszacował, że zwiększy to deficyt budżetowy Moskwy o ok. 1 proc. PKB. W ostatnim miesiącu przed ogłoszeniem amerykańskich ceł cena rosyjskiej ropy wynosiła średnio 58,99 dolarów.