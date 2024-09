Caroline Ellison została we wtorek skazana na dwa lata pozbawienia wolności. Do więzienia była dziewczyna Sama Bankmana-Frieda trafi ze względu na rolę, jaką odegrała w kradzieży ośmiu miliardów dolarów od klientów upadłej giełdy kryptowalut FTX. Prokuratura określa to mianem jednego z największych oszustw finansowych w historii USA. Ze względu na współpracę 29-latki z wymiarem sprawiedliwości służby apelowały o jej możliwie łagodne ukaranie.

Decyzją sądu w Nowym Jorku Caroline Ellison została we wtorek skazana na dwa lata pozbawienia wolności. Wyrok zapadł w związku z jej udziałem w kradzieży ośmiu miliardów dolarów należących do klientów giełdy kryptowalut FTX. 29-latka udzieliła pomocy Samowi Bankmanowi-Friedowi, swojemu byłemu szefowi i partnerowi życiowemu. Sprawa ta zdaniem prokuratury pozostaje jednym z największych oszustw finansowych w historii USA. W marcu Bankman-Fried został w związku z nią skazany na 25 lat pozbawienia wolności.

Caroline Ellison groziło 110 lat więzienia

Ellison przyznała się do postawionych jej siedmiu zarzutów oszustwa i spisku. Łącznie za przestępstwa te groził jej wyrok 110 lat więzienia. Ze względu na szeroko zakrojoną współpracę, obejmującą około 20 spotkań ze służbami i złożenie szczegółowych zeznań, prokuratura apelowała o łagodny wyrok dla 29-latki. - W przeciwieństwie do Bankmana-Frieda, (Ellison) nie jest przebiegła. Nie ma dowodów na to, że kierowała nią chciwość, ani że apetyt na władzę lub ryzyko są częściami jej natury - przekonywała prokurator Danielle Sassoon.

Caroline Ellison musi zwrócić 11 miliardów dolarów

Lewis Kaplan, orzekający w sprawie sędzia, przyznał, że współpraca Caroline Ellison z wymiarem sprawiedliwości była "niezwykła", a możliwość ponownego popełnienia przez 29-latkę podobnego przestępstwa jest wątpliwa. Podkreślił on jednak, że skrucha i kooperacja ze służbami nie mogą być "kartą darmowego wyjścia z więzienia". Kaplan nakazał też Ellison zwrot 11 miliardów dolarów, jakie zdefraudowała ona w czasie swojej działalności dla FTX. Odnosząc się do kary pozbawienia wolności zalecił jednak, by Amerykanka odbyła karę w ośrodku o minimalnym rygorze.

- Nie ma dnia, żebym nie myślała o wszystkich ludziach, których skrzywdziłam - jeszcze przed ogłoszeniem wyroku mówiła Ellison. - Mój mózg nie jest w stanie w pełni pojąć skali krzywd, jakie wyrządziłam. To jednak nie znaczy, że nie próbuję - dodała kobieta. 29-latka ma rozpocząć odbywanie kary w listopadzie.

Upadek giełdy kryptowalut FTX

W latach 2021-2022 Ellison kierowała Alameda Research, funduszem hedgingowym utworzonym przez Sama Bankmana-Frieda. Ten stał także za sukcesem i późniejszym upadkiem giełdy kryptowalut FTX. W 2022 roku giełda była jedną z największych na świecie. W listopadzie tego roku, w następstwie pogłosek o jej problemach finansowych, klienci pospiesznie wycofali z niej jednak sześć miliardów dolarów. Panika doprowadziła do upadku FTX i ujawnienia przestępstw Bankmana-Frieda. Te polegały m.in. na wyprowadzaniu z giełdy należących do jej klientów środków i wspieraniu przy ich pomocy Alameda Research.

W listopadzie 2023 roku Bankman-Fried został uznany za winnego oszustwa i prania pieniędzy. W marcu tego roku sąd skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. Na październik i listopad zaplanowano rozprawy dwóch zaangażowanych w sprawę członków kadry zarządzającej FTX: Nishada Singha i Gary'ego Wanga.

