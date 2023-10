Bank Centralny Rosji znowu podnosi stopy procentowe

czytaj dalej

W rozpoczynającym się w weekend sezonie zimowym, podróżni będą mogli skorzystać z nowych połączeń z warszawskiego Lotniska Chopina. PLL LOT poleci do Rzymu we Włoszech, węgierski Wizz Air uruchomi rejsy do Agadiru w Maroko, a Sky Express do Aten w Grecji.