Zmiany w łowiectwie - ochrona ptactwa

- Nie wycofuję się postulatu objęcia części ptaków łownych moratorium i to będzie kluczowym przedmiotem pierwszego spotkania zespołu. Zwróciłem się z do Państwowej Rady Ochrony Przyrody o dodatkowe rekomendacje w tej sprawie - podkreślił wiceminister.

Od lat apeluje ona o wprowadzenie zakazu polowań na 13 gatunków dzikich ptaków. Są to trzy gatunki gęsi: gęś gęgawa, białoczelna i zbożowa; cztery gatunki kaczek - głowienka, czernica, cyraneczka i krzyżówka. Oprócz tego jest łyska, bażant, kuropatwa, słonka i gołąb grzywacz, na które obecnie myśliwi mogą polować. Organizacje ekologiczne powołują się m.in. na badania przyrodników, według których liczebność niektórych gatunków dzikiego ptactwa drastycznie spadła w ciągu ostatnich dekad.

Ograniczenie kłusownictwa

Dorożała poinformował, że zespół ma również dyskutować na temat ograniczenia kłusownictwa. - Będę chciał się spotkać w tej sprawie m.in. ze Strażą Łowiecką. Pierwsze spotkanie w sprawie kłusownictwa pod Warszawą odbyliśmy już miesiąc temu. Mamy w kraju 49 okręgów łowieckich, blisko 5000 obwodów w 16 województwach, a grupa kilkudziesięciu osób ze Straży, to jest zdecydowanie za mało, aby skutecznie walczyć z patologiami. Oczekuję w tej materii maksymalnej aktywności ze strony PZŁ – wskazał.

Wiceminister ponownie podkreślił, że nie ma szans na zniesienie moratorium na łosia, które obowiązuje od 2001 r. Od tego czasu obowiązuje całoroczny okres ochronny i zakaz odstrzału tych zwierząt. W kolejnych latach jednak pojawiały się inicjatywy, aby umożliwić strzelanie do łosi, tłumacząc to m.in. rosnącą liczbą wypadków drogowych z udziałem tych zwierząt.

Dorożała dodał, że w obszarze "ssaków", a także etyki łowieckiej jest również kwestia wprowadzenia okresu ochronnego dla ciężarnych loch dzików. Zauważył on jednocześnie, iż sami myśliwi wraz z PZŁ sygnalizowali taką potrzebę. "Potrzebujemy też zmiany przepisów umożliwiających odławianie i wywożenie dzików z dala od miast. Samorządowcy apelują do mnie w tej sprawie. To zadanie resortu rolnictwa" - dodał.