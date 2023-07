Zmiany w wystawianiu recept na środki odurzające i psychotropowe

czytaj dalej

W ciągu pięciu lat przychody polskiej branży gier wzrosły o 250 procent do 1 mld 286 mln euro - wynika z raportu "The Game Industry of Poland - report 2023" przygotowanego między innymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podano, że kluczowe regiony dla sprzedaży polskich gier to Ameryka Północna, Europa i Azja.