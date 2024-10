Tyle miała zarobić Patrycja Kotecka-Ziobro. Żona byłego ministra komentuje

LINK4 to ubezpieczeniowa spółka zależna od PZU. Zarząd tego ostatniego zarzuca byłym władzom LINK4 "niekompetencję" i "liczne błędy menadżerskie", które doprowadziły do strat w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. PZU przypomniało, że od 2016 r. za sprzedaż online i marketing w LINK4 odpowiadała żona ówczesnego ministra sprawiedliwości (Zbigniewa Ziobry - red.), która w 2020 r. weszła do zarządu LINK4 i pracowała tam do 2022 r.