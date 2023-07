Jaką pomoc dostali producenci pszenicy, kukurydzy i gryki? Najnowsze dane

Minister rolnictwa o wsparciu rolników

22 czerwca minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus przedstawił portalowi pap.pl dane dotyczące wypłaconego i realizowanego wsparcia w związku z wojną w Ukrainie . Przekazał, że wartość pomocy skierowanej do rolników przekracza już 15 mld zł. Jak ocenił, to historyczny wymiar wsparcia. Poinformował również, że ruszyła wypłata środków dla rolników sprzedających zboże.

- Od wczoraj już płyną środki na konta rolników. Przez ARiMR zostały przelane 22 mln zł. Kolejna transza, która (zostanie przelana) w poniedziałek to 50 mln. Obiecywałem rolnikom, że do końca czerwca te środki trafią na konta. I to też jest pokazanie tej wiarygodności, że umawiamy się z rolnikami, rozmawiamy z nimi i spełniamy te umowy - podkreślił szef resortu rolnictwa.

- Na wsi nie ma ciemnych chłopów - powiedział Matczak. - To są przedsiębiorcy, młodzi, wykształceni ludzie. Potrafią liczyć i potrafią sobie robić bilans finansowy - dodał. - Niech pan minister nie opowiada na razie takich rzeczy, bo póki co jeszcze złotówka do banku nie wpłynęła. Z tego, co wiem, pierwsi, którzy zboże wywieźli, dostali pierwsze wpłaty. Te wpłaty są uśrednione. Nie ma pieniędzy o jakich się mówiło. Ludzie są bardzo niezadowoleni, nie wiedzą, czy to są przedpłaty, czy to są zaliczki - mówił.