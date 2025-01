Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU odwołało podczas piątkowego posiedzenia Wojciecha Olejniczaka ze składu rady nadzorczej spółki. Pod koniec listopada ubiegłego roku podano, że były polityk ma zarzut działania na szkodę Alior Banku, gdzie był zatrudniony.

Wniosek o odwołanie Olejniczaka złożyła przedstawicielka reprezentująca Skarb Państwa. W porządku obrad znajdował się też punkt dotyczący powołania nowego członka rady nadzorczej, ale po odwołaniu Olejniczaka akcjonariusze zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 21 stycznia tego roku.

Olejniczak z zarzutami

Pod koniec listopada ubiegłego roku podano, że Olejniczak - b. minister rolnictwa, b. szef SLD, a także b. poseł i eurodeputowany - ma zarzut działania na szkodę Alior Banku, gdzie był zatrudniony. Olejniczak od lat nie pełnił funkcji publicznych. Z polityki wycofał się w 2014 r. po tym, gdy nie został wybrany na kolejną kadencję do PE.

29 listopada ubiegłego roku Prokuratura Krajowa poinformowała, że Olejniczakowi i innym podejrzanym w sprawie przedstawiono łącznie 10 zarzutów. Chodzi o działanie na szkodę Alior Banku w związku z przyznaniem wsparcia kredytowego dla Zakładów Mięsnych Henryka Kani na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów. Sam Olejniczak nie jest podejrzany o poświadczanie nieprawdy w dokumentach, ma zarzut wyrządzenia szkody bankowi.

Jak przekazała prokuratura, w okresie objętym zarzutami Olejniczak pełnił funkcję dyrektora Departamentu Biznesu Agro Alior Banku, a pozostali podejrzani to pracownicy banku, którzy na różnych etapach uczestniczyli w rozpoznawaniu wniosków kredytowych. Po przedstawieniu zarzutów zostali przesłuchani i złożyli obszerne wyjaśnienia – poinformowała PK.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Zakładach Mięsnych Henryk Kania SA toczy się od lipca 2019 r. Dotychczas trzydziestu osobom przedstawiono łącznie 113 zarzutów, w tym m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw podatkowych, skarbowych, prania pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Wojciech Olejniczak - kim jest?

Wojciech Olejniczak wszedł do krajowej polityki w 2001 roku, kiedy po raz pierwszy został wybrany do Sejmu jako kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2003 roku w wieku 29 lat został ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Marka Belki. Stanowisko to pełnił do 2005 r. W jego oficjalnym biogramie publikowanym przez PZU wskazano, że był odpowiedzialny za wprowadzenie Polski do systemu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

W 2005 r. Olejniczak został przewodniczącym SLD. Pełnił tę funkcję do 2008 r., kiedy utracił ją na rzecz Grzegorza Napieralskiego. Do 2009 r. pozostawał jednak szefem klubu poselskiego Lewicy.

W tym samym roku został wybrany na posła Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w komisji w Komisji Rozwoju Regionalnego, a także Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2014 roku, po tym jak nie został wybrany do PE na kolejną kadencję, Olejniczak ogłosił, że wycofuje się z polityki.

W 2015 r. związał się z sektorem finansowym, najpierw jako doradca ówczesnego prezesa NBP Marka Belki. Według jego biogramu jako członka Rady Nadzorczej PZU, opublikowanego przez spółkę, Olejniczak do 2016 roku pełnił również funkcję doradcy rządu Ukrainy "w obszarze wsparcia reformy spółek rolno-spożywczych oraz zmian instytucjonalnych ministerstwa rolnictwa i jego agend".

W latach 2016-2019 zajmował stanowisko dyrektora departamentu biznesu rolniczego w Alior Banku; później, od 2019 roku związany był z Grupą mBank, gdzie pracował w pionie bankowości inwestycyjnej.

W lutym 2024 roku Olejniczak został powołany do rady nadzorczej PZU. Pod koniec sierpnia rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania go do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres trzech miesięcy.

27 listopada ubiegłego roku w Warszawie, Radomiu i w Zgierzu agenci CBA zatrzymali sześć osób, wśród nich Olejniczaka. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak informował wtedy na X, że sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym. Tego samego dnia Powszechny Zakład Ubezpieczeń wydał komunikat odnoszący się do sprawy zatrzymania. "PZU SA otrzymał dziś informację – dostępną w domenie publicznej - w sprawie zatrzymania Wojciecha Olejniczaka, członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu. Z wiedzy jaką posiadamy, zatrzymanie nie ma nic wspólnego z działalnością biznesową PZU SA, a dotyczy aktywności zawodowej Wojciecha Olejniczaka z okresu 2016-2019, na kilka lat przed dołączeniem do Rady Nadzorczej PZU SA - napisano w oficjalnym komunikacie spółki.

28 listopada 2024 r. rada nadzorcza PZU zdecydowała o odwołaniu Olejniczaka z czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu spółki. "W dniu 28 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 28 listopada 2024 r. delegowania członka rady nadzorczej PZU SA Pana Wojciecha Olejniczaka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu PZU SA" - podano w komunikacie giełdowym spółki.

Olejniczak ma również doświadczenie działacza sportowego. W latach 2013-2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Triathlonu i członka zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jak wynika z biogramu, Olejniczak ma tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pracę doktorską obronił w 2007 r. w Zakładzie Prawa i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

