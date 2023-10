Co obecny premier mówił wcześniej o wieku emerytalnym. Przypominamy

Co Morawiecki mówił o wieku emerytalnym

"Emerytura nie bierze się z nieba"

Wiek emerytalny w kampanii wyborczej

Wiek emerytalny od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przepisy przywracające taki wiek emerytalny, obowiązujący przed reformą rządu PO-PSL, która zdecydowała o podnoszeniu do etapami do 67 lat, zostały uchwalone w 2016 r.

Sam Donald Tusk podczas spotkań z wyborcami zapewnia, że wieku emerytalnego zmieniać nie zamierza. - Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Nikt w Polsce w tej chwili, nie znam żadnej siły politycznej, która zamierza podnieść wiek emerytalny. Mówiłem to pierwszego dnia po powrocie do polskiej polityki - powiedział w środę w Zgierzu przewodniczący PO.

- Wróciłem do polskiej polityki nie po to, by zmieniać wiek emerytalny - oświadczył. - Dowiedziałem się czegoś bardzo istotnego. Polki i Polacy dość jednoznacznie powiedzieli, że chcą pracować tak długo, jak oni chcą, a nie, że to wynika z jakiegoś przymusu - mówił Tusk.