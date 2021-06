Urlop nad Morzem Czarnym w cenie krajowych wakacji

- Tradycyjnie Polacy wybierają w przypadku imprez zagraniczny basen Morza Śródziemnego, czyli chociażby Grecję, Hiszpanię lub Turcję. To są kierunki, które cieszą się dużą popularnością. Kolejnym jest Bułgaria. Jeżeli mówimy natomiast o dojeździe własnym, to tu niewątpliwym liderem jest Chorwacja – powiedział.

Państwa łagodzą przepisy dla Polaków

- Przede wszystkim musimy sprawdzić przepisy wjazdowe do danego kraju. Im bliżej do wakacji, tym coraz więcej krajów znosi te obostrzenia, chociażby Chorwacja, Cypr, Hiszpania, ale również nasi południowi sąsiedzi całkowicie znieśli obostrzenia dla Polaków przybywających do ich kraju. Musimy dokładnie jednak sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane przy wylocie i wyjeździe. Oprócz tego, że niektóre kraje dla osób niezaszczepionych wymagają testów, to głównym dokumentem wymaganym w praktycznie każdym kraju jest formularz lokalizacyjny. Wypełnia się go bardzo prosto w internecie, później dostajemy kod QR - bez tego formularza nie będziemy wpuszczeni do danego kraju - tłumaczył.