Wakacje w czasie pandemii. Kraje, które zyskują na popularności wśród Polaków

Wyjazdy z biurami podróży

- Po pierwsze: znacznie spada odsetek wyjazdów kupowanych impulsowo, last minute. Trudno się temu dziwić, skoro przez blisko 3 miesiące niebo nad Europą (i nie tylko) pozostawało zamknięte dla ruchu lotniczego. A to właśnie "tanie" kierunki, takie jak wspomniana Turcja, Bułgaria czy Egipt, rządziły na tym rynku - wyjaśnił.

Po drugie: słowo-klucz to bezpieczeństwo. Polscy turyści, planując wakacyjne wyjazdy, szukają miejsc bezpiecznych od koronawirusa. Rośnie zainteresowanie kierunkami europejskimi-wyspiarskimi, takimi jak Malta, Cypr czy Wyspy Kanaryjskie. Zdaniem Kunza, być może decyduje o tym podejście, że - wzorem Nowej Zelandii - kraje, których granice wyznacza morze lub ocean w skuteczniejszy sposób poradziły sobie z epidemią COVID-19, zamykając na czas pandemii swoje terytorium dla przyjezdnych.

W siłę powinna rosnąć pozycja Tunezji, która jest kojarzona przez naszych rodaków jako kierunek wakacyjny, gdzie jest tanio, ciepło i bezpiecznie. Rząd tego kraju podjął szereg czynności, między innymi program certyfikacji sanitarnej, do którego przystąpiły hotele. Do łask budżetowych turystów powinien wrócić także Egipt, który solidnie pracuje nad kwestiami bezpieczeństwa higienicznego, zwłaszcza w znanych i lubianych przez polskich turystów obiektach w prowincji Morza Czerwonego.

Po trzecie - jak zaznaczył redaktor Fly4free.pl - cena już nie czyni cudów. Polski turysta, myśląc o wakacjach zagranicznych, zaczyna szukać obiektów i miejsc, których najważniejszym atutem nie jest cena, ale położenie, poziom oferowanych atrakcji, komfort. To spowodowało wzrost średniej ceny, którą wydajemy na wakacje z biurami podróży. W 2019 roku było to 2540 złotych na osobę, w tym roku ta kwota może dobić do 2750-2800 złotych.