Upały a obowiązki pracodawcy. Kara może być duża

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem praktycznie dla całego kraju. Alert ma obowiązywać do piątku włącznie. Temperatury wyniosą od ok. 30 st. C na północy Polski, do 32 st. C w centrum i na południu. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, lokalnie ok. 26-28 st. C oraz na terenach podgórskich gdzie termometry wskażą ok. 26 st. C.