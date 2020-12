Polska przyjęła najwięcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej

W 2019 roku obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej wydano około 3 miliony pierwszych zezwoleń na pobyt we Wspólnocie - udzielane są one osobom, które przyjeżdżają do danego kraju pierwszy raz. Oznacza to wzrost o 163 tysiące, czyli o 6 procent, w porównaniu z rokiem wcześniej.