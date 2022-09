Obliczono koszty odbudowy ukraińskiej infrastruktury. Najnowsza analiza

Ile ma kosztować odbudowa ukraińskiej infrastruktury?

Według dokumentu państwa grupy G7 powinny powołać osobę piastującą stanowisko koordynatora odbudowy Ukrainy. Najlepiej, by był to ktoś z USA, o ugruntowanej na świecie pozycji - dodano. By zaoszczędzić czas, do finansowania odbudowy Ukrainy powinno się też wykorzystać już istniejące instytucje, a także różne wielostronne formaty współpracy finansowej, co pozwoliłoby ograniczyć wpływ przedstawicieli Rosji i Chin w instytucjach międzynarodowych - doradza dalej raport GMF.