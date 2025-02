Szybciej do europejskich stolic. "Polskie plany zostały wkomponowane"

Szybciej do europejskich stolic

Szybka kolej do Berlina i Pragi

- Dotyczy to przedłużenia "Y" z Poznania do Berlina i z Wrocławia w kierunku Pragi – wskazał minister infrastruktury.

Obecnie podróż koleją z Warszawy do Berlina trwa ponad 5 godzin, a do Pragi – ponad 8 godzin.

System Kolei Dużych Prędkości ma powstać w Polsce w ramach Programu CPK. Według harmonogramu do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na trasie "Y" - zgodnie z parametrami KDP - będą mogły jeździć z prędkością 300-320 km/h.