Wyścig z czasem w sprawie rewolucji dla klientów. "Ostatni moment"

Hennig-Kloska: ostatni moment

- Nowelizacja systemu kaucyjnego została rozesłana do ministerstw; jeśli nie wpłyną żadne uwagi, to liczę, że ten projekt zostanie rozpatrzony na następnym rządzie, którego posiedzenie jest zaplanowane na następny wtorek - powiedziała w czwartek ministra klimatu i środowiska.

Autopoprawka ministerstwa

System kaucyjny

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań. System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.