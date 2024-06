"Martwe dusze" w państwowym systemie znikną za 8 dni

10 czerwca z ewidencji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie siedem milionów aut, co oficjalnie obniży średni wieku samochodów w Polsce o ponad 5 lat, a liczbę pojazdów na tysiąc mieszkańców spadnie z 700 do 500 - przekazał prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben.

Absurdy w bazie CEPiK

Koniec zniekształcania rzeczywistości rynku

Jak zauważył prezes SDCM, miało to jednak poważniejsze następstwa, bo przez zniekształcający rzeczywistość pryzmat oficjalnych statystyk na rynek motoryzacyjny patrzyli również ci, od których zależy kształt regulujących go przepisów, co mogło prowadzić do podejmowania błędnych decyzji.