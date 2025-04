"Symboliczna" kara w wysokości pół miliarda euro

Choć sama kara Komisji Europejskiej dla Apple i Mety nie jest zaskoczeniem, to jej relatywnie niska wysokość wydaje się być związana z napięciami w relacjach transatlantyckich - oceniła Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw cyfrowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

Decyzja Komisji Europejskiej o nałożeniu kar na Apple i Metę to efekt śledztwa trwającego od 2023 r. - Pomimo tak długotrwałego procesu, na wysokość kary wpłynęła obecna sytuacja międzynarodowa. Już od dłuższego czasu pojawiały się sygnały, że grzywny nie będą miały znaczącego wpływu na finanse tych koncernów, co znalazło potwierdzenie w ostatecznej decyzji - zauważyła Wójtowicz.

"Symboliczna sankcja"

- Kara nałożona na Apple wynosi 500 mln euro, a na Metę – 200 mln euro. Choć kwoty brzmią pokaźnie, to w rzeczywistości odpowiadają zaledwie około 0,15 proc. ich globalnych przychodów z 2024 r. To znacząco mniej niż maksymalne 10 proc., które Komisja Europejska mogłaby nałożyć zgodnie z przepisami Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). W tym kontekście to raczej symboliczna sankcja, a nie realna kara - zaznaczyła ekspertka.

- Mimo niewielkiej wysokości (kar), decyzja ta stanowi istotny sygnał polityczny i regulacyjny. Świadczy o determinacji Komisji Europejskiej do egzekwowania nowych regulacji cyfrowych i sugeruje, że podobne działania mogą objąć także inne firmy, np. Alphabet. Kara może zostać zwiększona, jeśli firmy nie dostosują się do zaleceń Komisji, co otwiera drogę do bardziej zdecydowanych kroków w przyszłości - uważa Wójtowicz.