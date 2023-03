MFW: Rada Polityki Pieniężnej powinna być gotowa do dalszych podwyżek stóp

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwrócił uwagę w raporcie, że "NBP powinien nadal reagować na zmieniające się okoliczności i w szczególności być przygotowanym na dalsze podwyżki stóp procentowych, jeżeli będzie to konieczne do sprowadzenia inflacji do celu do końca 2025 r. (...) Polityka pieniężna do tej pory skutecznie ograniczała aktywność gospodarczą poprzez kanał stopy procentowej i kredytowy".