Jaki będzie szczyt podwyżek stóp procentowych w Polsce? Głos z RPP

Stopy procentowe. Możliwy będzie poziom ponad 7 procent?

W rozmowie z dziennikiem był także pytany, czy może głosować za większymi podwyżkami stóp procentowych niż do 7 proc. "Nie wiem, czy za większymi, wszak mamy jeszcze przestrzeń do 7 proc. Niemniej wyższe od sierpniowego odczyty inflacji zmusiłyby mnie do przemyślenia skali potrzebnych podwyżek" - dodał.

Inflacja w Polsce. Sytuacja ma się zmienić

"Przenoszenie kosztów na ceny finalne ciągle zachodzi, nie napotyka poważnych barier. To się zmieni, gdy podwyżki cen zaczną przekładać się negatywnie na wolumen sprzedaży. I moim zdaniem jesteśmy już o krok od takiej sytuacji, może występuje to już we wrześniu. Wakacje się skończyły, gospodarstwa domowe zaczęły bardziej pilnować swoich budżetów, do tego firmy mają pełne magazyny, może będą musiały rewidować ceny. Obecnie oczekuję, że już wrześniowa inflacja będzie trochę niższa od sierpniowej. Jeśli tak się nie stanie, być może będę musiał zweryfikować swoje oczekiwania" - powiedział.